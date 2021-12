Plagen ihn nun die Schuldgefühle? Der Reality-TV-Star Diogo Sangre ist dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen. Gerade deshalb wurde der Hottie als Verführer in die Temptation Island V.I.P.-Villa eingeladen – und dieser Rolle wird er auch gerecht. So kuschelte er bereits mit der vergebenen Kandidatin Emmy Russ (22) und auch Sandra Janina (22) kam er etwas näher. Dabei kennt er deren Freund Juliano – hat Diogo deshalb wohl ein schlechtes Gewissen?

Mit Promiflash sprach der Muskelmann nun über diese mehr oder weniger heikle Situation und erklärte: Juliano sei ja immerhin nicht sein Kumpel! "Also ein schlechtes Gewissen hatte ich ihm gegenüber nicht. Zumal ich Sandra ja nicht übelst angegraben habe. Das hatte sich eher so ergeben", schilderte Diogo sein körpernahes Twister-Spiel mit Sandra. Außerdem sei es seine Aufgabe, die Ladys zu Verführern.

"Und Juliano hat ja auch genau gewusst, warum ich als Special Guest noch in die Villa gezogen bin", lachte Diogo im weiteren Promiflash-Interview. In der Sendung meinte Juliano nämlich, dass es einen speziellen Grund gebe, warum man den Tätowierer in Shows einladen würde: "Der ist auch so einer, der hat Sex in der Sendung."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Diogo Sangre und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

