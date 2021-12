Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten! In einer aktuellen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick können Fans das Kennenlernen der frischgebackenen Ehepaare weiter mitverfolgen. Im Fokus stehen dieses Mal vor allem Lisa und Mario, bei denen der Funke noch nicht so ganz überspringen will. Bei einem Rundgang durch Lisas vier Wänden fällt den Zuschauern aber nicht etwa der fehlende Funke auf – nein: Die Fans sind viel mehr von Lisas Bleibe überrascht!

Wie sie Mario bereits im Vorfeld ankündigte, hat die blonde Beauty einen ziemlich ausgefallenen Farbgeschmack – und von dem konnten sich die Supporter nun selbst überzeugen: Lisa hat nämlich sowohl im Wohn- als auch im Schlafzimmer eine giftgrüne Wand. "Dieses Grün macht einen wahnsinnig", "Das Grün kann man sich doch nicht jeden Tag anschauen. Furchtbar" oder "Praktisch, so ein eigener Greenscreen für daheim", schrieben ein paar User auf Twitter.

Für Mario scheint das aber kein Problem zu sein – im Gegenteil. "Die versprochene grüne Wand", gab der Bayer schmunzelnd von sich und machte es sich kurz darauf heimisch. Seine mitgebrachten Klamotten räumte er gleich in den Kleiderschrank seiner Frau ein.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisas Wohnung

Anzeige

Sat.1 Mario und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Mario und Lisa bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Feier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de