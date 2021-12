Russell Brand (46) feiert einen wichtigen Meilenstein. Der Comedian blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: In seinen Zwanzigern kämpfte der Ex-Ehemann von der Sängerin Katy Perry (37) mit seiner starken Drogen- und Alkoholsucht. Diese Zeiten hat der Schauspieler aber schon lange hinter sich gelassen. Für den Sänger gibt es jetzt allen Grund zu feiern: Er ist nun schon seit 19 Jahren clean!

Am Dienstag teilte der 46-Jährige die frohe Botschaft auf Instagram mit seiner Fangemeinde: "Heute bin ich 19 Jahre clean und nüchtern. Danke an all die Menschen vor mir, die mir den Weg zeigen, neben mir, die meine Hand halten und hinter mir, die mich daran erinnern, warum wir diesen Weg gehen." Außerdem versuchte er, den Menschen, die nach wie vor mit ihrer Sucht kämpfen, Mut zu machen. "Es gibt einen Weg daraus. Es ist möglich", versicherte er.

Als Einzelperson erscheine einem das Vorhaben, nüchtern zu werden, vermutlich unmöglich – aber gemeinsam könne man es schaffen. "Menschliche Wesen, die von Energie motiviert und gewillt sind, sich zu verändern und etwas zu opfern, können wundervolle Dinge gemeinsam schaffen", beteuerte er.

Getty Images Katy Perry und Russell Brand, auf dem roten Teppich 2010 in Los Angeles

Getty Images Russell Brand, Schauspieler

EROTEME.CO.UK / MEGA Russell Brand, September 2017

