Kriselt es etwa zwischen Katie Price (43) und ihrem Verlobten Carl Woods? Das Model wurde im September vor Gericht gestellt, nachdem es unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht hatte. Danach wurde sie zunächst in einer Entzugsklinik behandelt. Während dieser schweren Zeit stand ihr Carl immer zur Seite. Heute wird das Strafmaß in Katies Fall verkündet. Doch die Reality-Beauty erschien ohne ihren Partner und ohne ihren Verlobungsring vor Gericht.

Paparazzi-Fotos zeigen die fünffache Mutter am Mittwoch vor dem Amtsgericht in der englischen Stadt Crawley. Katie musste den Gang in den Gerichtssaal dabei allerdings ohne ihren Carl antreten. Von dem ehemaligen Love Island-Star war zunächst keine Spur. Laut The Sun soll Carl allerdings etwas später in dem Gerichtsgebäude gesehen worden sein. Auf den Paparazzi-Aufnahmen fehlt aber noch etwas. Katie verzichtete an diesem wichtigen Tag offenbar nicht nur auf ihren Verlobten, sondern auch auf ihren Verlobungsring.

Katie hatte sich im September vor dem Amtsgericht des Fahrens unter Alkoholeinflusses, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung schuldig bekannt. Außerdem soll sie noch am Unfallort gegenüber der Polizei zugegeben haben, Drogen genommen zu haben.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

BOARDMAN / MEGA Katie Price vorm Amtsgericht in Crawley

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im August 2021

