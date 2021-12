Im Hause Beckham gab es vor wenigen Tagen allen Grund zum Feiern! David Beckhams (46) Vater Ted hat nämlich am Freitag noch einmal geheiratet: Der 73-Jährige gab seiner Partnerin Hilary Meredith im Rahmen einer kleinen Zeremonie das Jawort. Der ehemalige Profifußballer stärkte dem Bräutigam dabei als Trauzeuge den Rücken – und nicht nur das: David gratulierte seinem frisch verheirateten Vater Ted jetzt noch mal in den sozialen Medien zur Hochzeit!

Auf seiner Instagram-Seite teilte David jetzt zwei Schnappschüsse, die am Hochzeitstag entstanden sind. "Ein wunderschöner Tag, als wir die Hochzeit von meinem Vater und Hillary feierten", schrieb der 46-Jährige zu den Fotos und schwärmte in den höchsten Tönen: "Ich bin so stolz darauf, für meinen Dad da zu sein, so wie er immer für mich da war. Ich liebe dich, Dad."

Zudem habe es David ganz offenbar sehr gefreut, mit vielen seiner Liebsten den neuen Abschnitt im Leben seines Vaters einzuläuten. "Unglaublich, mit der ganzen Familie zusammen zu sein", betonte er nämlich. Neben seiner Frau Victoria (47) waren auch drei seiner Kinder anwesend – und zwar Romeo (19), Cruz (16) und Harper (10).

Anzeige

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham (rechts) mit seinem Vater Ted, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham im Mai 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de