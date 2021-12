Vertraute Familienzeit trotz Trennung – das plant Kim Kardashian (41) mit ihrem Ex Kanye West (44). Gemeinsam mit ihren Töchtern North (8) und Chicago (3) und ihren Söhnen Saint (6) und Psalm (2) möchten die beiden Milliardäre sich – trotz ihrer privaten Differenzen – auf ein friedliches Zusammenleben als Eltern fokussieren. Während der Rapper noch auf ein Liebes-Comeback hofft, hat die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit Kanye abgeschlossen. Nun wurde allerdings bekannt, dass Kim den Vater ihrer Kinder zu Weihnachten einlädt.

Wie Us Weekly von einem Insider erfuhr, wolle Kim ihren Ex in Zukunft nicht von gemeinsamen Feierlichkeiten ausschließen. Die Quelle verriet, dass Kanye auch in Zukunft "zu allen Urlauben und Familienfeiern eingeladen wird". Die Unternehmerin wolle zudem, dass "Kanye eine große Rolle im Leben seiner Kinder spielt."

Auch auf TikTok betont Kim gerne, dass der Vierfach-Vater stets ein Teil ihres Lebens bleiben wird. In einem Video sah man zuletzt, dass Kanye in ihrem Haus sogar einen eigenen Weihnachtsstiefel mit seinem Namen hat. An Kims Entschluss, die Scheidung weiterhin durchzuziehen, ändert sich allerdings nach wie vor nichts.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit Tochter North an Weihnachten 2015

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

