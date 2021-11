Gibt Kanye West (44) vielleicht jetzt endlich auf? Der Rapper tut gerade alles in seiner Macht Stehende, um seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) zurückzugewinnen. Die beiden trennten sich vor etwa einem Jahr und bändelten sogar schon mit anderen Stars an – doch nun tritt Kanye durch wilde Aktionen vermehrt wieder in das Leben der Keeping Up with the Kardashians-Beauty. Davon ist Kim alles andere als begeistert: Sie soll sogar richtig sauer sein!

Ein Insider packte jetzt gegenüber The Sun aus: "Kim ist wütend über Kanyes jüngsten öffentlichen Auftritt, denn während Kanye da draußen vielleicht Fremden Dinge beichtet, sagt er diese nicht zu ihr im Privaten." Damit spielt die Quelle auf ein Video des "Stronger"-Sängers an, worin er über seinen Wunsch sprach, seine Familie wieder zusammenzubringen. Doch dabei soll gerade er es gewesen sein, der während der Ehe nie wirklich für seine Familie da war. Aber Kim soll Rückendeckung von ihren Liebsten bekommen: "Kims Freunde und Familie halten das für grausam und unreif."

Vor allem auch die vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) bereiten der Unternehmerin Sorgen. "Sie kann es ignorieren, aber das Letzte, was sie will, ist, dass die Kinder etwas hören und verwirrt werden, ob ihr Vater zurückkommt oder nicht", erklärte der Insider. Denn eigentlich hatte Kim mit der Scheidung ziemlich deutlich gemacht, dass es kein Liebescomeback von Kimye geben wird.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

