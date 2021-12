Im Hause Ronaldo geht es bald noch turbulenter zur Sache! Vor wenigen Wochen überraschte Fußballstar Cristiano Ronaldo (36) seine Fans mit einer Knaller-Nachricht: Er und seine Georgina Rodriguez (27) werden wieder Eltern und erwarten sogar Zwillinge. Mit weiteren Informationen hielt sich das Paar bisher bedeckt – doch nun verrät der Kicker ein zuckersüßes Detail: Cristiano gibt die Geschlechter seiner Zwillinge preis!

In einem emotionalen Video auf Instagram verkündet der 36-Jährige nun die Info, auf die alle Supporter gewartet haben – das Babygeschlecht! Feierlich lassen in dem Kurzclip seine vier Kinder die zwei Luftballons gefüllt mit Konfetti platzen. Und was da rauskommt, überrascht alle: Cristiano und seine Georgina bekommen tatsächlich einen Jungen und ein Mädchen! "Wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet", schreibt der Profifußballer zu dem Post.

Erst vor wenigen Tagen überraschte der Weltfußballer seine Fans mit einem ziemlich besonderen Foto – er zeigte sich nämlich mit seiner schwangeren Partnerin, die zum ersten Mal ihren immer größer werdenden Babybauch präsentierte. Im Gym machte die 27-Jährige vor einem Spiegel ein Foto von sich und ihrem Liebsten.

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldos Kids beim Gender-Reveal im Dezember 2021

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

