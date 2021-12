"Hyper Hyper" ging es im Liebesleben von H.P. Baxxter (57) wohl nicht mehr weiter. 2016 hatte er die Öffentlichkeit mit seiner Freundin Lysann Geller bekannt gemacht. Fünf Jahre war das Model an der Seite des Frontmannes der Musikgruppe Scooter. Ende November dann die Überraschung: Die zwei haben sich getrennt. Nun verriet Lysann im Interview: Sie und H.P. Baxxter wollen trotz Liebes-Aus Weihnachten zusammen verbringen!

Im Gespräch mit der Bild gab die 29-Jährige ein erstes Update nach dem Liebes-Aus mit dem Musiker. "Wir haben uns in Freundschaft getrennt, das glauben uns die wenigsten. Wir telefonieren jeden zweiten Tag, sind noch sehr miteinander verbunden", verriet die gebürtige Dresdnerin. Zwar sind die beiden getrennt – doch Weihnachten werden sie sich wohl sehen. Lysann erklärte: "Wir werden auch Weihnachten zusammen verbringen, treffen uns bei H.P. zum Kaffee in seinem Wintergarten."

Nach ihrer fünfjährigen Beziehung mit H.P. plane das Model wohl erstmal nicht wieder in die Dating-Welt einzusteigen. Derzeit lebt Lysann in den USA und genießt dort ein wenig den Sex and the City-Lifestyle. "Ich bin gespannt, wer in mein Leben tritt... Ich möchte aber alles entspannt angehen und genieße es, Single zu sein", gab sie zu.

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, Januar 2020

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, Mai 2017

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, Juni 2019

