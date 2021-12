Bekommt Larissa Marolt (29) zwei Jobs unter einen Hut? In Deutschland wurde die hübsche Klagenfurterin einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt und konnte seither im Modebusiness Fuß fassen. Nach zwischenzeitlichen Trash-TV-Auftritten – wie im Dschungelcamp – scheint sich Larissa aktuell komplett auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Ab Januar wird sie unter anderem in einer Rolle bei Unter uns zu sehen sein. Aber hat die Beauty vor, mit dem Modeln aufzuhören und nur noch Film und Fernsehen zu machen? Promiflash hat nachgefragt…

"Schauspiel stand bei mir schon immer an erster Stelle!", plauderte die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Indem sie für verschiedene Produktionen in spannende Rollen schlüpft, lebt die Österreicherin also ihren ganz großen Traum. Das bedeutet aber nicht, dass sie zwischendurch nicht auch etwas Zeit für Shootings oder Laufsteg-Jobs aufbringen kann. Denn auch das Modeln bereitet ihr weiterhin Freude. "Es ist kein Problem, beides unter einen Hut zu bringen", stellte der Sturm der Liebe-Star klar.

In welcher Rolle die Zuschauer Larissa in wenigen Wochen zu sehen bekommen werden, ist bis dato noch nicht bekannt. Klar ist aber schon jetzt: Sie könnte für jede Menge Aufregung sorgen und das Leben einiger Schillerallee-Bewohner richtig durcheinanderbringen. "Es soll ein Highlight werden, und ich kann euch eins versprechen: Das wird es auch! Nervenkitzel und Spannung pur", teaserte sie im Gespräch mit PicturePuzzleMedien bereits an.

RTL / Stefan Behrens Larissa Marolt, Model und Schauspielerin

Getty Images Model und Schauspielerin Larissa Marolt

Getty Images Larissa Marolt, 2016

