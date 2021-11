Larissa Marolt (29) wagt sich einmal mehr auf deutsches Serienpflaster! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat es in der Branche weit gebracht. Zuletzt saß sie sogar in der Jury der Schweizer Topmodel-Variante. Aber auch schauspieltechnisch läuft es für die Österreicherin mehr als gut – ihr bisher größter Erfolg: Für stolze 274 Folgen stand sie bis 2019 für Sturm der Liebe vor der Kamera. Nun verschlägt es Larissa zur RTL-Daily Unter uns!

Das bestätigte der Sender nun in einer Pressemitteilung: Aktuell steht Larissa bereits für die Serie vor der Kamera – ihr erster Auftritt soll am 12. Januar ausgestrahlt werden. Auch im Rahmen der großen "Unter uns"-Eventwoche vom 14. bis 18. Februar wird der Part des Models eine große Rolle spielen. Sie soll die Bewohner der Schillerallee so richtig aufmischen: "Meine Rolle ist vielseitig und facettenreich, auch die Atmosphäre am Set ist total harmonisch und ich habe coole Kolleginnen und Kollegen. Das ist echt eine tolle Zusammenarbeit! Dass ich für die Eventwoche drehe, ist schon etwas Besonderes – man gibt sich natürlich extra Mühe! Es soll ein Highlight werden und ich kann eins versprechen: Das wird’s auch! Nervenkitzel und Spannung pur", erklärte Larissa gegenüber RTL.

Die Highlightwoche steht unter einem ganz besonderen Motto: "Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive". Dafür drehen die Darsteller sogar in einer ganz besonderen Location, der mittelalterlichen Burg Hemmerich bei Brühl. Die redaktionell für die Serie Verantwortlichen, Frauke Holler und Katharina Katzenberger, verraten bereits: "Es wird hoch emotional und sehr spannend! Wir freuen uns, die Zuschauer in dieses Abenteuer zu entführen."

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt bei "Promi Shopping Queen"

TVNOW / pa / Horst Bernhard Larissa Marolt bei "Promi Shopping Queen"

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt, TV-Star

