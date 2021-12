Hat Kim Kardashian (41) wirklich ernste Absichten mit Pete Davidson (28)? Anfang des Jahres hatte die Unternehmerin die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West (44) eingereicht. Lange blieb die Reality-TV-Darstellerin allerdings nicht alleine, denn seit einigen Wochen datet sie offenbar den Comedian Pete. Zuletzt hieß es noch, zwischen den beiden werde es langsam ernster. Doch eine Beziehung will Kim anscheinend nicht – sie selbst sieht sich als Single!

Das versicherte ein Insider nun gegenüber People. Laut dem Bekannten der vierfachen Mutter sei Kim über ihre Ehe hinweg und genieße nun ihr Solo-Leben. "Sie bezeichnet sich selbst als Single. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit. Sie hat so viele Dinge, für die sie dankbar ist", gab die Quelle an und ergänzte: "Sie fühlt sich als Single sehr wohl!"

Also doch keine aufkeimende Romanze mit Pete? Viele Fans dürfte das ziemlich wundern – immerhin zeigten sich die beiden in den vergangenen Wochen immer wieder ganz verschmust in der Öffentlichkeit. Angeblich seien Kim und ihr Lover sogar stolz darauf gewesen, sich als neues Super-Paar zu präsentieren.

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de