Bei Cathy Hummels (33) steht Söhnchen Ludwig (3) immer an erster Stelle. Regelmäßig teilt die Moderatorin Schnappschüsse von sich und ihrem Kind im Netz. Aufnahmen mit Ehemann Mats Hummels (33) gibt es hingegen eher selten. Immer wieder kommen daher Spekulationen um eine Ehekrise bei den beiden auf. Mit ihren Posts beteuert Cathy jedoch gelegentlich: Sie und Mats sind noch ein Team – zumindest wenn es um ihren gemeinsamen Sohn Ludwig geht.

"Wisst ihr was mir das Wichtigste ist? Ludwig soll glücklich sein und wissen, dass Mama und Papa immer für ihn da sind", schrieb die 33-Jährige zu einem Foto von sich und ihrem Sohn auf Instagram. Auf dem Bild ist zu sehen, wie die Influencerin mit breitem Lächeln ihre Daumen drückt, während Ludwig auf einen Fußball hinabschaut. Mit dem Post wünschte das Duo zudem Mats am Mittwoch viel Glück bei seinem Fußballspiel und fieberte auch seinem Geburtstag entgegen.

Bereits Ende November demonstrierte Cathy auf Instagram, dass sie und ihr Mann für ihren Sohn an einem Strang ziehen. "Papi, Mami und Ludi. Was will ich mit diesem Bild sagen, fragen sich bestimmt viele von euch. Eigentlich nur, dass wir eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt hatten und zusammenhalten", kommentierte die Moderatorin einen Schnappschuss von sich und ihren beiden Männern.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels im Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

