Was hat es mit dem OnlyFans-Account von Michael Wendler (49) und seiner Frau Laura Müller (21) eigentlich auf sich? Seit dem 28. November ist das Paar auf dem Erotikportal aktiv. Der Schlagersänger und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin versprachen intime Einblicke und dass es "heiß hergeht". Doch seit dem 1. Dezember packt die 21-Jährige lediglich fleißig Tag für Tag ihren Adventskalender aus. Eines steht fest: Ihre OnlyFans-Abonnenten kommen aktuell wohl nicht auf ihre Kosten!

Eins muss man Michael und Laura lassen: Ihr OnlyFans-Start begann vielversprechend. So sahen Fans zunächst Fotos von dem Playboy-Fotoshooting des It-Girls, einen beherzten Popoklatscher, ein Fußmassagevideo und ein Bild, wie das Paar nackt im Bett liegt. Die Brüste sowie der Intimbereich waren jedoch nicht zu sehen. Seitdem öffnet Laura tagtäglich zwar in knappen Kleidchen ihren Adventskalender, die Videos sind aber stets mit Weihnachtsmusik unterlegt, sodass man sie nicht mal sprechen hört – und das kostet Abonnenten 31 Euro monatlich.

In einem OnlyFans-Livestream stellte das Paar bereits klar, dass es auf der Plattform "keinen Hardcore-Sex geben wird". "Wer das erwartet hat, der kennt uns nicht", erklärte der "Egal"-Interpret, teaserte aber an, dass es trotzdem "erotische Fotos" geben soll. Auf die wartet man derzeit vergebens. Doch nun kam die Vermutung auf, dass die Wendlers mit ihrem Adventskalender nur die Zeit überbrücken wollen, bis sie eine Knaller-Nachricht raushauen. "In wenigen Wochen startet eine unglaubliche Veränderung in unserem Leben, und da werden wir euch mitnehmen. Das werden wir euch hier verraten – nur bei OnlyFans", gab Michael preis – ob Laura womöglich damit eine Schwangerschaft verkünden will, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Juni 2020 in Florida

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, TV-Stars

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2020 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de