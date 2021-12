Sie haben sich einen Profi zur Hilfe geholt! Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) werden sich wohl in wenigen Stunden das Jawort geben. Auf Social Media geben die TV-Bekanntheiten bereits Einblicke in ihre winterliche Hochzeitsfeier im Zillertal. So konnte man bereits einen Blick auf Jessis Kleid, Schuhe und Make-up erhaschen. Damit an ihrem Tag nichts schiefläuft, holten sich die Turteltauben die Hochzeitsplanerin Svenja Fischer – und sie ist bei den Promis offenbar sehr beliebt: Auch diese Influencer betreute sie bereits!

Bei genauerem Blick auf ihren Instagram-Account entdeckt man einige bekannte Gesichter: Jessis Hochzeitsplanerin griff beispielsweise auch Sarah (29) und Julian Engels (28) sowie Sarah (30) und Dominic Harrison (30) und auch Anna Wilken (25) und ihrem Mann Sargis Adamyan (28) bei der Organisation unter die Arme! Auch Katharina Damm und ihr Leo engagierten sie.

Für Jessi und Johannes' Feier ist sie selbstverständlich auch nach Österreich gereist, um sicherzustellen, dass die Trauung und Feier nach Plan verlaufen. Trotz tatkräftiger Unterstützung sind die Braut sowie der Bräutigam etwas nervös vor dem großen Moment: "Die Vorbereitungen laufen. Ich bin so aufgeregt", schrieb Jessi.

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Sargis Adamyan und Anna Wilken

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de