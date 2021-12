Für ihren Traumkörper scheut Emmy Russ (22) keine Kosten oder Strapazen! Dass sich die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin in Sachen Beauty in der Vergangenheit bereits einem Schönheitschirurgen anvertraut hat, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein: Immerhin steht die Blondine ganz offen zu ihrer üppigen Oberweite und ihrer Brustvergrößerung. Jetzt legte sich die 22-Jährige erneut unters Messer: Emmy ließ sich operativ die Nase korrigieren!

Auf Instagram berichtete Emmy jetzt von ihrem jüngsten Beauty-Eingriff – und präsentierte ihrer Community mittels einer Vorher-Nachher-Collage sogleich das "spektakuläre Ergebnis": Nach der OP hat die Blondine eine ausgeprägte Stupsnase. "Es hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen! Ich liebe meine neue Nase so sehr", betonte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Aber wie kommt Emmys neue Nase eigentlich bei ihren Fans und Freunden an? In der Kommentarspalte gehen die Meinungen stark auseinander. "Mega geworden", schwärmte beispielsweise ihre "Temptation Island V.I.P."-Kollegin Paulina Ljubas (25). Doch ganz so begeistert waren nicht alle ihrer Supporter – ein Fan merkte an: "Völlig unnötig, die Nase war völlig ok."

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/emmyruss/ Emmy Russ, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / emmyruss Dr. Blas Garcia und Emmy Russ

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de