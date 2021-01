Bei Emmy Russ (21) sprechen nun ganz praktische Gründe gegen eine weitere Brustvergrößerung! Durch Shows wie Beauty & The Nerd und Promi Big Brother ist die 21-Jährige im vergangenen Jahr einem größeren Publikum bekannt geworden. Was nach den TV-Auftritten von ihr noch in Erinnerung bleiben dürfte, ist ihr pralles Dekolleté, mit dem sie ihren Container-Mitinsassen teilweise ganz schön den Kopf verdreht hat. Noch größer sollen ihre Brüste aber erst mal nicht mehr werden: Emmy kann schon jetzt kaum noch ihre Jacken schließen!

Diese Woche startete die Blondine eine Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story und dabei wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sich Emmy eine weitere Brust-OP vorstellen könne. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Nein. Normalerweise trage ich ja XS, aber Jacken in S kriege ich kaum noch zu und wenn, dann kann ich mich kaum bewegen, weil es so eng ist im Brustbereich", klagte sie ihr Leid. Ihr großer Vorbau sei schon sehr nervig, gerade wenn es Winter wird und sie auf eine wärmende Jacke angewiesen ist.

Und weil sie für ihre Oberweite offenbar Raum statt einer dicken Jacke bevorzugt, zieht es das Reality-TV-Sternchen meist dorthin, wo die Sonne scheint. "Deswegen sage ich immer, ich muss irgendwo leben, wo es warm ist, sodass ich keine Jacke brauche", führte Emmy aus. Ihre Kurven hatten sie kürzlich schon mal in Schwierigkeiten gebracht: Nachdem sie im September auf einem Streifenwagen posiert hatte, war eine unschöne Delle an dem Auto entstanden – die erfreuliche Wendung der Story: Eine Klage gegen sie wurde fallengelassen.

