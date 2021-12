Diesen Verlust kann er nur schwer begreifen! Im September dieses Jahres ist Sex and the City-Star Willie Garson (✝57) überraschend gestorben. Neben Familie, Freunden und Fans hat dieser Verlust auch seine Weggefährten schwer getroffen. Vor allem sein Kollege Mario Cantone (62), der in "Sex and the City" Willies Serien-Ehemann spielt, steht noch unter Schock. In einem Interview erzählt Mario nun, wie sehr er Willie vermisst!

In einer neuen Episode von "Gilbert Gottfried’s Amazing Colossal Podcast" spricht der Schauspieler, der aktuell in And Just Like That zu sehen ist, über seinen verstorbenen Freund. "Willie ist in den ersten drei Episoden dabei. Er ist darin so lebendig, brillant und urkomisch", erinnert sich der 62-Jährige. Dass der Stanford-Blatch-Darsteller verstorben ist, ist für Mario noch immer unbegreiflich. "Keiner von uns wusste von seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs – und es war einfach nur schrecklich, sehr traurig", erzählt er weiter.

Seinen Co-Star und guten Freund wird der Anthony-Marentino-Darsteller in guter Erinnerung behalten. "Er hat mich so sehr zum Lachen gebracht. Er war ein großartiger TV-Ehemann. Er wurde geliebt, war brillant und urkomisch. Er war alles. Ich vermisse ihn sehr", gibt Mario im Podcast weiter preis.

Anzeige

Getty Images Mario Cantone, "And Just Like That"-Star

Anzeige

Actionpress / CapitalPictures Chris Noth, Sarah Jessica Parker, Willie Garson und Mario Cantone, 2010

Anzeige

Getty Images Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de