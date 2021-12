Lili Reinhart (25) schwelgt in Erinnerungen. Seit dem Alter von 19 Jahren steht die Darstellerin für das Teeniedrama Riverdale vor der Kamera. Nachdem sie im Februar 2016 als Betty Cooper gecastet worden war, feierte die erste Folge des Netflix-Hits schließlich Anfang 2017 auf der Streamingplattform Premiere. Bevor nun die 100. "Riverdale"-Episode ausgestrahlt wird, teilte Lili einige Schnappschüsse aus der Anfangszeit der Serie.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige nun einige Eindrücke von den Dreharbeiten zu Riverdale. Die Erinnerungsstücke kündigte sie mit den Worten "Wie alles begann..." an. So teilte Lili beispielsweise ein Bild, auf dem KJ Apa (24) und sie in Friseurstühlen sitzen. "KJ und ich, wie uns für die Pilotfolge die Haare gefärbt werden", kommentierte die in Cleveland geborene Beauty das Foto. Auch eine Momentaufnahme mit dem im Februar 2019 verstorbenen Luke Perry (✝52) postete die Ex-Freundin von Cole Sprouse (29) im Netz. Anschließend gewährte die "Hustlers"-Darstellerin weitere Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Mystery-Serie.

Augenscheinlich nahm auch Camila Mendes (27) die Jubiläumsfolge zum Anlass, um an ihre "Riverdale"-Zeit zurückzudenken. In einem Post auf ihrem Profil zeigte sich die Schauspielerin mit brasilianischen Wurzeln sehr dankbar dafür, Teil der Produktion zu sein. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das Glück haben würde, direkt nach dem College ein so lebensveränderndes Projekt zu bekommen", schrieb sie emotional zu einigen Schnappschüssen.

Instagram / lilireinhart KJ Apa und Lili Reinhart am "Riverdale"-Set

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und Luke Perry bei den Dreharbeiten zu "Riverdale"

Instagram / lilireinhart Camila Mendes, Casey Cott und Lili Reinhart bei den Dreharbeiten zu "Riverdale"

