Ließ Herzogin Kate (39) für eine Sekunde ihre wahren Gefühle durchblicken? Seitdem Prinz Harry (37) und dessen Frau Meghan (40) im vergangenen Jahr den Austritt aus dem britischen Königshaus bekannt gaben, scheint die Beziehung der Royals untereinander nicht die Beste zu sein. Immer wieder gab es kleine Annäherungsversuche von beiden Seiten, doch das Verhältnis scheint weiterhin angespannt zu sein. Augenscheinlich spricht Herzogin Kate auch nur sehr ungern über Harry und Meghan.

Wie The Sun nun berichtete, besuchte die 39-Jährige diese Woche die Nower Hill High School in London. Als Kate etwas Zeit mit den Schülern verbrachte und einige Fragen beantwortete, soll es dann zu einer unangenehmen Situation gekommen sein. Wie ein Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, wohl beweist, unterhielt sich die dreifache Mutter gerade als eines der Kinder den Herzog von Sussex und dessen Frau erwähnte. Als Antwort rollte Kate offenbar nur genervt mit den Augen. Anschließend tat sie die Frage mit einem schlichten "Was sonst noch?" ab.

Da die Frage des Schülers nicht komplett zu verstehen ist, argumentierten unter dem Post viele User, dass Kate gar nicht auf ihre Familie angesprochen wurde. So versicherte ein Fan, dass Prinz Williams (39) Ehefrau schlichtweg zu jemandem aufgeschaut habe. "Sie hat nur aufgeschaut, um zu überlegen, was sie sagen soll, um das Thema zu vermeiden. Die königliche Familie tratscht nicht in der Öffentlichkeit übereinander", verteidigte sie ein anderer Fan.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Besuch der Nower Hill High School in London

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de