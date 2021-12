Katie Price (43) wird der Rücken gestärkt. Das ehemalige Boxenluder muss sich aktuell wegen eines schweren Autounfalls vor Gericht verantworten, den sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verursacht hatte. Für das Vergehen droht der Britin sogar das Gefängnis – eine Strafe, die ihr Ex Kieran Hayler (34) für angebracht hält, wie er zuletzt erklärte. Mit dieser Aussage sorgt der 34-Jährige nun für Ärger: Katies Verlobter Carl Woods ist richtig sauer auf Kieran.

Gegenüber Daily Mail erklärte ein Insider jetzt, wie sehr Kierans Knast-Forderung Carl erbost habe: "Er war richtig wütend. Katie weiß, wie schlimm ihr Verhalten war und hat sich öffentlich entschuldigt!" Der Love Island-Star könne nicht verstehen, warum sein Vorgänger so schlechte Stimmung gegen Katie mache: "Wenn sich ihre Wege mal kreuzen, wird er ihm die Meinung sagen. Kieran tritt nach, während sie gerade am Boden ist!"

Doch warum genau forderte Kieran überhaupt eine Gefängnisstrafe für seine Verflossene? Der Familienvater erklärte: "Was sie getan hat, ist eine der ernstesten Sachen, mal abgesehen von Mord. Sie sollte dafür ins Gefängnis kommen." Er gab zudem an, Katie habe eine Vorbildfunktion für ihre gemeinsamen Kinder – diese müssten lernen, was falsch und was richtig sei.

Anzeige

Getty Images Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

Anzeige

Getty Images Kieran Hayler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de