Linda Elsener kann ihren Erfolg noch immer kaum fassen! Die Schweizerin erlebte bei The Voice of Germany in den vergangenen Monaten eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Im Team von Johannes Oerding (39) schaffte sie es bis in die Sing-Offs – dort wurde sie dann eliminiert. Doch Elif schnappte sich die Brünette für die Comeback Stage. Jetzt steht Linda im Finale und kann kaum glauben, wie weit sie es gebracht hat!

Im Promiflash-Interview sprach die 19-Jährige jetzt über den Moment, in dem ihr klar wurde, dass sie im Finale steht: "Ich war komplett geschockt, das hat man mir glaube ich auch angesehen, weil ich damit nicht gerechnet habe!" Linda erklärte, sie sei mit ihrer Leistung im Halbfinale nicht zufrieden gewesen und habe deshalb damit gerechnet, dass ihr Kollege Sascha Salvati (37) dominieren würde: "Sascha hätte es auch verdient gehabt."

Nach ihrem kurzzeitigen Exit will Linda sich jetzt den Titel schnappen – natürlich mit der Hilfe von Coach Elif. Über die Songwriterin verlor sie nur gute Worte: "Elif fragt immer sehr gerne, wie es mir geht und auch backstage ist sie immer interessiert an meiner Person selber!"

Anzeige

Instagram / lindaxelsener Linda Elsener, Kandidatin bei "The Voice of Germany" 2021

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Linda Elsener, Finalistin bei "The Voice of Germany" 2021

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Elif und Linda Elsener bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de