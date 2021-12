Dolly Parton (75) ist aus den Charts einfach nicht wegzudenken! Ende der 60er-Jahre veröffentlichte die Musikerin ihr erstes Album und legte damit den Grundstein für ihre Gesangskarriere. Zuvor war die Sängerin auch als Songwriterin tätig. Vor allem in der Country-Szene machte sie sich mit ihren Songs einen Namen. 1999 wurde die"Jolene"-Interpretin sogar in die Hall of Fame aufgenommen. Jetzt konnte Dolly einen weiteren Erfolg verzeichnen: Sie hat drei Weltrekorde gebrochen!

Wie Guinnes World Records vor wenigen Tagen mitteilte, habe die Musikerin zwei neue Rekorde aufgestellt und einen ihrer bisherigen Rekorde sogar gebrochen. Ausgezeichnet wurde die 75-Jährige als weibliche Künstlerin mit den meisten Jahrzehnten und auch mit den meisten Nummer-eins-Hits in den US Hot Country Songs Charts. Ganze sieben Jahrzehnte und 25 Nummer-eins-Platzierungen kann Dolly nämlich seit dem Beginn ihrer Karriere vorweisen. Zudem brach die Musikerin auch den Weltrekord für die meisten Jahrzehnte mit einem Top-20-Hit in den US Hot Country Songs Charts – sechs an der Zahl.

Wie die Country-Sängerin vergangenes Jahr in der Show "The Oprah Conversation" erzählte, glaube sie den Grund für ihren Erfolg in der Musikwelt zu kennen. "Weil ich keine Kinder habe, waren mein Mann und ich immer sehr unabhängig und ich hatte die Freiheit, meinen Fokus auf die Arbeit zu legen. Ich denke heute, dass ich so erfolgreich bin, weil ich diese Freiheit hatte", schilderte Dolly.

Getty Images Dolly Parton bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton in New York, 2019

