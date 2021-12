Are You The One?-Kandidatin Kerstin geht nicht sofort aufs Ganze! In der diesjährigen Staffel der Kuppelshow ging es gleich in den ersten beiden Folgen zur Sache. So mussten die Singles schon beim ersten Spiel miteinander rumknutschen. Die meisten machten das auch ohne zu zögern mit. Nur die etwas schüchterne Teilnehmerin Kerstin hielt sich bisher zurück: Ihr Verhalten bereut die Brünette allerdings nicht!

Im Promiflash-Interview erklärte sie auch warum: "Weil ich mir selbst treu geblieben bin. Ich würde immer wieder so handeln!", machte Kerstin deutlich. Als ihre Villa-Mitbewohner sie ermutigten zu twerken, war die Erzieherin geschockt: "Was seid ihr denn für Leute?", schoss es aus ihr heraus. Die Österreicherin Marie fand diese Aussage offenbar etwas übertrieben. "Ich bin halt das absolute Gegenteil und habe daher ihr Verhalten nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt", verriet die Blondine gegenüber Promiflash.

Dass Maria alles andere als schüchtern ist, bewies sie beispielsweise mit einem Lapdance für "Are You The One?"-Boy Marius. Offenbar lässt die Beauty auch sonst nichts anbrennen: "Ich war von Anfang an ich selbst und hatte Spaß. Von den Kameras habe ich mich nicht wirklich beeinflussen lassen", betonte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

