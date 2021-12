Sie sind im absoluten Liebesglück! Nach ihrer Scheidung von Simon Konecki (47) fand Adele (33) in Rich Paul (40) einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite. Seitdem die Beziehung der beiden offiziell ist, scheuen sich die Sängerin und der Sportagent auch nicht, ihre Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen – so wie jetzt: Adele und ihr Freund genossen einen entspannten Abend bei einem Footballspiel!

Wie TMZ berichtet, wurden die beiden bei dem Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs von Stadionkameras erwischt. Total entspannt und ziemlich verliebt halten die beiden auf den Aufnahmen Händchen. Doch die 33-Jährige und Rich waren bei diesem Spektakel nicht allein in der VIP-Loge. Neben ihnen saß unter anderem auch US-Rapper Jay-Z. Ganz offensichtlich hatten alle drei eine Menge Spaß.

Bei Adele und Rich läuft es derzeit wohl wie am Schnürchen. Planen die beiden da auch schon, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen? Wohl eher noch nicht – das Paar wolle alles auf sich zukommen lassen, wie eine Quelle gegenüber HollywoodLife vor Kurzem verraten hatte: "Sie machen es sich einfach und sie wollen jetzt diese Phase ihrer Beziehung genießen, bevor sie das Ganze auf die nächste Ebene bringen."

Simon Emmett Adele, Musikerin

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

