Elif sorgt schon vor der Show für einen absoluten Wow-Moment! Für die Sängerin steht ein wichtiger Abend an: Am Sonntagabend findet das Finale von The Voice of Germany statt. Ihr Talent Linda Elsener kämpft für Team Elif um den Sieg. Für diesen besonderen Anlass brezelte die "Immer wenn ich gehen will"-Interpretin sich mächtig auf: Elif begeisterte ihre Fans in einem Hammerlook!

Auf Instagram teilte die Musikerin eine Aufnahme, auf der ihr Outfit des Abends bereits zu erahnen ist: Elif wird heute in einer schwarzen Corsage und einer schwarzen glänzenden Hose auftreten. Ihre Fans waren völlig begeistert. "Du siehst wie immer atemberaubend aus. Eine absolute Traumfrau" oder "Wie schön du bist. Ich komm nicht klar", schrieben die User in der Kommentarspalte.

Einige Fans assoziierten Elifs Oberteil aber offenbar mit Sushi – ihr Oberteil hatte wohl Ähnlichkeiten mit der beliebten japanischen Spezialistät. "Sushi-Rolls-Elif", schrieb eine Nutzerin, "Elif sieht aus wie Sushi", fand auch eine andere Abonnentin.

Elif und Linda Elsener bei "The Voice of Germany"

Elif bei ihrem Auftritt beim #FreeESC 2021

Elif, Sängerin

