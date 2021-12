Wer wird den Titel mit nach Hause nehmen? Heute wird es spannend: Das Finale von The Voice of Germany steht an. Für Mark Forster (38), Elif, Nico Santos (28), Johannes Oerding (39) und Sarah Connor (41) treten folgende Kandidaten an: Florian und Charlene Gallant, Linda Elsener, Gugu Zulu, Sebastian Krenz und Katarina Mihaljevic konnten sich ins Finale singen. Aber wer wird "The Voice of Germany" gewinnen?

Florian und Charlene aus Team Mark konnten erst gar nicht fassen, dass sie im Finale stehen, wie sie Promiflash verraten. "Sehr wahnsinnig überwältigendes Gefühl. Wir waren sehr überrascht und waren auch sehr erfreut darüber", freuen sich die beiden. Für ihren großen Auftritt planen sie vor allem eins: "Noch mehr Emotionen."

Eine besonders beeindruckende Performance legte die Kandidatin Linda hin – eigentlich war die Sängerin schon ausgeschieden, bekam aber von Elif eine zweite Chance. Dadurch ist ihr Wille nun umso größer: "Jetzt will ich einfach zeigen, dass ich dem Druck standhalten kann und die Performances weiter gut durchziehen kann."

Aber auch Gugu aus Nicos Team beeindruckte die Zuschauer bislang mit ihren eindrucksvollen Auftritten. Die Musical-Darstellerin gilt schon seit Beginn der Staffel als eine der Favoritinnen. Für das Finale hat sie etwas Besonderes geplant – dieses Mal singt sie nämlich im Gegensatz zu ihren anderen Auftritten nicht nur eine Ballade. "Es wird verrückt, die Menschen können dazu tanzen, aber es ist auch emotional. Ich hoffe auf Gänsehaut im Studio", zeigt sie sich gegenüber Promiflash optimistisch.

Auch Sebastian aus Johannes' Team freut sich riesig auf das Finale. Er konnte sich gegen die Favoritin Ann Sophie (31) durchsetzen. Auch er plant für die alles entscheidende Show Großes: "Die Ideen, die dahinter stecken, das zu verwirklichen, finde ich auch richtig toll. Da sind wir Tag und Nacht am Arbeiten. Es wird groß, ich freue mich sehr drauf."

Katarina wird es den anderen Finalisten aber nicht gerade leicht machen: Ihre Performance am Sonntagabend wird vermutlich höchst emotional – bislang konnte Sarahs Schützling die Fans immer mit gefühlvollen Songs überzeugen. "Balladen sind einfach voll mein Ding. Im Finale werde ich wieder richtig auf die Tränendrüse drücken", kündigt sie an. Welcher Kandidat soll gewinnen? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Charlene und Florian Gallant, "The Voice of Germany"-Finalisten

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Linda Elsener, Finalistin bei "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Gugu Zulu, Finalistin bei "The Voice of Germany" 2021

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Johannes Oerding und Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Katarina Mihaljevic bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

