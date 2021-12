Johannes Haller (33) teilt sein Glück nun mit seinen Fans. Am vergangenen Freitag gab der ehemalige Bachelorette-Kandidat der einstigen Rosenlady Jessica Paszka (31) standesamtlich das Ja-Wort. Die beiden heirateten vor einer atemberaubenden Berg-Kulisse im verschneiten Zillertal in Österreich. Am Tag danach stand die Taufe ihrer gemeinsamen Tochter Hailey-Su an. Jetzt meldete sich der frisch verheiratete Ibiza-Auswanderer erstmals nach den Feierlichkeiten.

Auf Instagram zeigte Johannes stolz seinen neuen Ehering in die Kamera und schrieb dazu schlicht: "Der Morgen danach." Dazu veröffentlichte er auch ein Foto seines Autos, das noch immer hochzeitlich dekoriert war. "Lassen wir erst mal so", betonte der Unternehmer dazu. Seine Angetraute meldete sich im Gegensatz zu ihm bisher noch nicht zu Wort. Jessi beschränkte sich auf Einblicke am Tag der Trauung selbst.

Und von diesen Momentaufnahmen gab es reichlich. In ihrer Story veröffentlichte die Influencerin unter anderem Videos ihrer beiden Brautkleider – eines vom Label Galia Lahav und eines der Marke Berta. Dazu kombinierte sie glitzernde High Heels von Jimmy Choo.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller, Reality-TV-Stars

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

