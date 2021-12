Im vergangenen Jahr ist zwischen Prinz Charles (73) und seinem Sohn Prinz Harry (37) allerhand vorgefallen. Einen Wendepunkt in der Beziehung der Royals dürfte unter anderem das große Enthüllungsinterview, das der Rotschopf mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) gegeben hatte, dargestellt haben. In dem Talk mit Oprah Winfrey (67) hatte der Enkel der Queen (95) das britische Königshaus scharf kritisiert. Trotz all der Diskrepanzen ist sich ein Experte jedoch sicher: Harry und Charles sind auf einem guten Weg, sich wieder anzunähern!

Im Interview mit Us Weekly teilte der Royal-Experte Stewart Pearce seine Einschätzung hinsichtlich des Konflikts zwischen Vater und Sohn. Ihm zufolge haben die beiden gelernt, sich deutlicher auszudrücken. "Ihre Art, mit derart starken Gefühlen umzugehen, ist völlig unterschiedlich. Prinz Charles ist von Natur aus ein sehr schüchterner Mann und gerne für sich. Das bedeutet aber nicht, dass er gefühllos ist", erklärte der Autor. Im Gegensatz zu seinem "verschlossenen" Vater sei Harry hingegen offener mit seinen Gefühlen. Mit seinem TV-Interview bei Oprah habe der 37-Jährige nur deutlich machen wollen, dass er sich mehr Unterstützung von ihm wünscht.

Im Großen und Ganzen stellt Pearce eine positive Entwicklung in dem Verhältnis der beiden fest – vor allem in ihrer Kommunikation. Denn sowohl Harry als auch Charles hätten stets viel um die Ohren. Aus diesem Grund müssen sie "so ehrlich wie möglich" zueinander sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt, miteinander zu sprechen.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de