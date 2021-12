Vor wenigen Wochen wurde der Alltag von Millie Mackintosh (32) und ihrem Mann Hugo Taylor zum zweiten Mal komplett auf den Kopf gestellt: Ende November durfte die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) nämlich ihr zweites Kind – die kleine Tochter mit dem klangvollen Namen Aurelia Violet – auf der Welt begrüßen. Und die Kleine darf im Moment zum ersten Mal den Weihnachtszauber spüren: Millie stimmt sich nämlich auf das erste Fest mit ihrem Baby Aurelia ein!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Millie jetzt ein niedliches Foto von sich und ihrer kleinen Tochter, bei dem so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt: Auf dem Schnappschuss posiert die zweifache Mama vor einem reichlich geschmückten Tannenbaum, unter dem allerhand Geschenke liegen – und dabei wiegt sie die Kleine im Arm. "Langsam sieht es wirklich nach Weihnachten aus", freute sich die 32-Jährige.

Für die festliche Atmosphäre in ihrem Zuhause sorgte aber nicht etwa Millie selbst. "Ich hatte in den letzten Wochen ziemlich viel zu tun, deshalb war es ein Segen, als dieses Geschenk wie von Zauberhand in meinem Wohnzimmer auftauchte, ohne dass ich einen Finger krümmen musste", erklärte sie. Den fertig geschmückten Baum habe sie von einem Deko-Shop geschenkt bekommen.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihren Töchtern Sienna und Aurelia

Instagram / hugotaylorlondon TV-Star Millie Mackintosh und ihr Ehemann Hugo Taylor

Instagram / milliemackintosh Hochzeitsplanerin Millie Mackintosh

