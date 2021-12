Der Prozess um Rod Stewart (76) findet nach fast zwei Jahren endlich ein Ende. Der britische Sänger sorgte durch ein unschönes Ereignis in der Silvesternacht 2019 für Schlagzeilen: Er und sein Sohn Sean (41) sollen einen Sicherheitsmann in einem Luxushotel in Florida angegangen sein. Daraufhin wurden die zwei verklagt. Jetzt übernahm das Vater-Sohn-Gespann Verantwortung für sein Handeln: Rod und Sean bekannten sich wohl schuldig!

Wie diverse Medien wie People berichten, habe das Duo ein Geständnis abgelegt. Das hätten sie getan, um "die Unannehmlichkeiten und die unnötige Belastung" eines Gerichtsverfahrens zu vermeiden. Angeblich bedeutet das, dass die beiden nun einer Gefängnisstrafe und einem Prozess entgehen.

Aber wie war es überhaupt zu der Pöbelei gekommen? Offenbar wollten Vater und Sohn sich Zugang zu einer privaten Veranstaltung in dem Hotel verschaffen – dort habe eine Kinderparty stattgefunden. Nachdem der Sicherheitsmann Rod und Sean aber den Zutritt verweigert hatte, kam es wohl zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Sean Stewart, Musiker

Rod Stewart im November 2015 in London

Rod Stewart und seine Frau Penny Lancaster im Oktober 2021 in London

