Holla, die Waldfee! Dass Priyanka Chopra (39) ein absoluter Hingucker ist, stellte die Ehefrau von Nick Jonas (29) bereits mehrfach unter Beweis. So zeigt sich die Schauspielerin mit indischen Wurzeln auf dem roten Teppich immer wieder in beeindruckenden Outfits, die ihre Kurven perfekt in Szene setzen. Jetzt entschied sich die Darstellerin erneut für einen besonders ausgefallenen Look – mit dem sie auch ganz schön viel Haut zeigte: Priyanka flasht im schwarzen Spitzen-Overall!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die dunkelhaarige Schönheit am vergangenen Donnerstagabend in New York City. In schwarzen High Heels machte sich Priyanka auf den Weg zur Late Night Show des US-Comedians Seth Meyers (47). Dabei war ihr elegantes Schuhwerk wohl kaum das Highlight ihres Looks – viel mehr überraschte die 39-Jährige hingegen mit ihrem restlichen Outfit: Priyanka trug nämlich einen ärmellosen Jumpsuit aus schwarzer Spitze, durch den man bei genauem Hinsehen sogar ihr Höschen erkennen konnte.

Gegen die mögliche Kälte in den späten Abendstunden hatte Priyanka ein Jäckchen aus dem gleichen Spitzenstoff eingepackt. Und sogar ihre Mund-Nasen-Bedeckung matchte mit den restlichen Kleidungsstücken. Ihre Haare hatte Priyanka zum Teil nach oben gesteckt, einige Strähnen bedeckten allerdings in leichten Wellen ihre Schultern.

