Priyanka Chopra (39) und Nick Jonas (29) feiern ihre Liebe! Vor einigen Tagen noch waren die Fans des Paares in Sorge. Weil die Schauspielerin den Nachnamen "Jonas" in ihrer Social-Media-Beschreibung entfernt hatte, befürchteten sie, dass sie sich von ihrem Mann getrennt haben könnte. Am Montag zeigten die beiden jedoch bei einem Event, dass alles in Ordnung ist. Jetzt feierten Nick und Priyanka ihren dritten Hochzeitstag – und dieser hätte kaum romantischer ausfallen können!

Die Eheleute verbrachten ihren dritten Hochzeitstag in London und ließen daran auch ihre Follower teilhaben. Sowohl Nick als auch Priyanka teilten Aufnahmen von ihrem romantischen Candle-Light-Dinner auf Instagram. Die 39-Jährige postete ein Foto einer Karte, auf der "Verheiratet mit dir" stand. Dazu schrieb sie: "Ich lebe den Traum". Und Nick postete einen Clip, der seine Liebste strahlend am Tisch zeigt.

Offenbar war er es auch, der Priyanka mit der romantischen Kulisse überrascht hat – und dabei hat er alles gegeben: Die beiden waren umgeben von leuchteten XXL-Buchstaben, die den Schriftzug "Forever" ergaben. Außerdem war ihr Tisch mit Kerzen und Rosen dekoriert. Auch auf dem Boden waren Blütenblätter gestreut.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Fashion Awards 2021

Anzeige

Instagram / nickjonas Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige

Wie gefällt euch die Dinner-Location von Nick und Priyanka? Wow, wie romantisch! Viel zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de