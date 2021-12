Katy Perry (37) plaudert spannende Details über ihre Tochter aus! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (44) ist die erfolgreiche Sängerin im August 2020 erstmals Mutter geworden: Das Mädchen heißt Daisy Dove Bloom und ist sicher der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern. Die Stars halten ihren Spross jedoch streng aus der Öffentlichkeit heraus – kein Fan weiß, wie die Kleine aussieht. Doch nun verriet Katy, welche Gesichtszüge Daisy jeweils von Mama und Papa geerbt hat.

Im Interview mit Access Hollywood enthüllte die "Roar"-Interpretin strahlend: "Sie hat eine Art Kombination aus Orlandos Brauen und meinen Augen." Weiter schwärmte Katy: "Sie macht seit neuestem immer riesige Kulleraugen... Alles ist so neu. Es ist so schön!" Besonders süß: Als die Musikerin über ihre Tochter sprach, nannte sie Daisy ihre "beste Freundin". Ganz klar: Die gebürtige Kalifornierin schwebt im siebten Mama-Himmel!

Doch natürlich erlebt Katy auch mal ernüchternde Momente als Mutter! "Jetzt, wo ich Mama bin, hat sich mein Leben total verändert. Aber ich habe gemerkt, dass es dem Leben eines Popstars sehr ähnlich ist: Man ist die ganze Nacht wach, hält meist eine Flasche in der Hand, auf dem Boden liegt Erbrochenes und die Brüste sind immer draußen", scherzte sie im Oktober in der The Ellen DeGeneres Show.

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom an Katys Geburtstag

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei einem Event von Louis Vuitton im Juli 2021

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

