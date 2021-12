Dieses Foto erfreut wohl viele Fans von Cristiano Ronaldo (36)! Als einer der weltbesten Fußballspieler ist es kein Wundern, dass der Portugiese regelmäßig für bekannte Marken modelt und dabei immer wieder seine Muskeln in Szene setzt. Auch im Netz zeigt er seinen rund 378 Millionen Abonnenten die Resultate seines harten Trainings im eigenen Fitnessstudio. Nun präsentierte Cristiano erneut stolz seinen athletischen Körper.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Profi-Kicker nun den oberkörperfreien Schnappschuss, mit dem er seinen Fans vermutlich den Kopf verdrehte. Auf dem Foto präsentiert der 36-Jährige sein steinhartes Sixpack, an dem mittlerweile kaum noch ein Gramm Fett zu sein scheint. Auch seine muskulösen Arme kommen in dem Foto bestens zur Geltung. Doch obwohl der Kicker aufgrund der Schwangerschaft seiner Freundin Georgina Rodriguez (27) allen Grund zur Freude hätte, lächelt er nicht, sondern schaut nur grimmig in die Kamera. Zudem posiert der Portugiese für die Aufnahme nicht etwa vor dem Spiegel oder zeigt gemütlich auf dem Sofa liegend seinen durchtrainierten Körper. Augenscheinlich stand Cristiano gerade im Fahrstuhl, als er das Foto aufnahm.

Erst vor wenigen Wochen hatte der baldige sechsfache Vater seine Community mit einer freizügigen Aufnahme von sich erfreut. Damals hatte es sich der Sportler in einer dampfenden Sauna bequem gemacht und seinen verschwitzen Körper im Netz präsentiert. Den Schnappschuss hatte Cristiano ganz simpel mit einem Explosionsemoji kommentiert.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Dezember 2021

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Sportler

Getty Images Cristiano Ronaldo im September 2021 in Manchester

