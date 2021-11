Bei diesem Anblick kommt vermutlich nicht nur Cristiano Ronaldo (36) ins Schwitzen! Es ist kein Geheimnis, dass der Sportler eine Hammerfigur hat. Regelmäßig steht er für bekannte Marken vor der Kamera und präsentiert sein Sixpack. Privat ist er bekannt dafür, ein leidenschaftlicher Saunagänger zu sein. Erst vor wenigen Monaten postete der Familienvater einen Schnappschuss mit seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (11) aus dem Schwitzbad. Mit seinem neuesten Pic präsentiert der portugiesische Fußballer seiner Community einmal mehr seine definierte Trainingsfigur.

Via Instagram teilte Christiano den privaten Moment. Auf dem Selfie zieht der Kicker bis auf die Unterhose blank und präsentiert seinen verschwitzten, durchtrainierten Körper in einer dampfenden Sauna. Er lächelt zufrieden in die Kamera und verziert seinen Beitrag mit einem Explosions-Emoji. Fan-Reaktionen bleiben aus, da er den Einblick in seiner Story postete statt in seinem Feed.

Seinen über 367 Millionen Abonnenten dürfte der Anblick dennoch gefallen! Erst kürzlich wurde bekannt, dass Christiano derzeit sogar Platz eins der bestbezahlten Prominenten auf Instagram belegt und damit einen der Accounts mit den meisten Followern weltweit besitzt.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinem Sohn Cristiano Jr.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Sportler

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2021

