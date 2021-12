Verliert Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. noch die Fassung? Der ehemalige Love Island-Teilnehmer stellt in dem Fremdgehformat seine Beziehung mit der einstigen Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (25) auf die Probe. Diese versteht sich offenbar jedoch ziemlich gut mit dem Verführer Dominik Brcic und kommt ihm immer näher. Henrik schien auf die zahlreichen Aufnahmen seiner Freundin beim Kuscheln mit dem Österreicher zunächst ziemlich gelassen zu reagieren. Das ändert sich wohl noch, wie sein Konkurrent Udo Bönstrup (27) nun ausplaudert!

Im Interview mit Promiflash deutete der YouTuber an, dass Henrik im Laufe der Sendung noch ziemlich ausrasten könnte: "Ich glaube, das war die Ruhe vor dem Sturm." Da der Entertainer nicht spoilern möchte, ging er darauf aber nicht näher ein. Er selbst hätte sich in der Situation wahrscheinlich ähnlich ruhig verhalten. "Ich bin aber auch ein ruhiger und umgänglicher Typ", betonte Udo.

Darüber hinaus sei der Freund von Emmy Russ (22) jedoch sehr schockiert gewesen, als er sah, dass Paulina Dominik so nah an sich heranlässt. "Ich bin fest davon ausgegangen, dass nur Emmy anderen Menschen nahekommt. Falsch gedacht – dem war wohl nicht so", hielt der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer fest.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de