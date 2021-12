Dagi Bee (27) ahnt, dass ihr Baby vielleicht schlechtes Timing haben könnte. Die YouTuberin fiebert gerade der Geburt ihres ersten Nachwuchses entgegen. Sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) haben bereits alles für die Ankunft ihres Sohnemanns vorbereitet – inklusive der Einrichtung des Kinderzimmers. Auch wenn es jeden Moment so weit sein kann, so möchte die werdende Mama ein Geburtsdatum gerne umgehen: den 24. Dezember.

"Ich sehe es schon kommen... am Tisch, beim Weihnachtsessen mit meiner Familie und meine Wehen fangen an. Bin so gespannt", hält Dagi in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story fest. Hört sich fast so an, als ob sie keine große Lust darauf hat, dass ihr Junge ein Christkind wird. Dass sich ihr Baby pünktlich zum Fest der Liebe auf den Weg macht, wünschen sich allerdings einige Follower. Sie meinen, dass es "das Beste" und es das ultimative Weihnachtsgeschenk wäre.

Doch das Gefühl der 27-Jährigen sagt, dass ihr Sohn noch ein bisschen auf sich warten lässt – allerdings hat sie sich zuvor schon getäuscht. Eigentlich war Dagi davon überzeugt, dass sie ihr Baby in der 38. Schwangerschaftswoche entbindet – wie ihre Mama. "Sie hat Leni und mich auch in der 38. Woche bekommen. Aber nope... bin jetzt in der 40. SSW und hoffe jeden Tag, dass es endlich losgeht, aber der Kleine lässt sich gut Zeit", erzählt die Webvideoproduzentin.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee im Kinderzimmer ihres Sohnes

