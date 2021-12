Hilaria Baldwin (37) hat die Schnauze voll. Seit der Schuss-Tragödie ihres Mannes Alec Baldwin (63) am Set seines Films "Rust" werden das Paar und die gemeinsamen Kinder von Fotografen belagert. Vor wenigen Tagen sei die sechsfache Mutter sogar von einem Paparazzo verfolgt worden, weshalb sie sich an die Polizei wand. Nur kurze Zeit später sah sich die Yoga-Lehrerin dann aber mit Schlagzeilen konfrontiert, die besagten, eine Polizistin hätte sie aus dem Verkehr gezogen. Jetzt wehrt sich Hilaria gegen diese Behauptungen.

"Mir hat jemand erzählt, dass Boulevardzeitungen behauptet haben, ich sei angehalten worden. Das ist nicht wahr und eine Lüge", schrieb die 37-Jährige wütend zu einem Video von sich auf Instagram, in dem sie die Ereignisse aus ihrer Sicht schildert. Sie wolle ein für alle Mal klarstellen, dass der Reporter erfundenes Zeug schreibe. Denn sie sei nur verzweifelt auf der Suche nach dem Besitand der Polizei gewesen, damit man ihr helfen würde, die Fotografen, die sie unaufhörlich verfolgt hatten, endlich loszuwerden.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Hilaria als Beleg für ihre Version zudem Aufnahmen, die sie selbst von dem Vorfall gemacht hatte. "Hört damit auf, falsche Sachen zu schreiben. Es ist wirklich anstrengend. Letztendlich erschüttert es das allgemeine Vertrauen in sämtliche berichterstattenden Medien", appellierte sie außerdem an alle Reporter.

