Tolle Liebesnews von Jasmin Wagner (41)! Die Sängerin, die unter ihrem Künstlernamen Blümchen bekannt wurde, trennte sich vergangenes Jahr von ihrem Ehemann Frank Sippel, nachdem diese fünf Jahre verheiratet waren. Die Scheidung ist noch nicht durch, aber dennoch hat sie sich immer wieder umgeschaut und ein wenig gedatet. Doch damit soll nun Schluss sein: Denn Jasmin ist wieder glücklich in festen Händen!

In einem Gespräch mit Bunte schwärmte die "Herz an Herz"-Interpretin von ihrem neuen Beziehungsglück. "Dieses Jahr ist die Liebe wieder in mein Leben getreten. Zu Weihnachten wird meine Familie das erste Mal meinen neuen Freund kennenlernen", freute sie sich. Und wer ist der mysteriöse Neue an ihrer Seite? "Er ist Däne, Mitte 30 und Unternehmer in der Modeindustrie", verriet Jasmin, doch mehr gab sie dazu nicht preis.

Kennengelernt hat sich das neue Pärchen allerdings unter etwas originellen Umständen: Bei einem Blind Date! "Wir wurden von einer gemeinsamen Freundin von uns verkuppelt. Es war tatsächlich von Anfang an eine ganz besondere Begegnung", erzählte die gebürtige Hamburgerin.

Getty Images Jasmin Wagner bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Getty Images Sängerin Jasmin Wagner

