Damian Van der Vaart (15) wächst allmählich zu einem jungen Mann heran! Im Mai 2006 erblickte der gemeinsame Sohnemann von Sylvie Meis (43) und ihrem Ex-Mann Rafael Van der Vaart (38) das Licht der Welt. Inzwischen ist der Spross schon ein waschechter Teenager. Unter anderem lebt der Schüler mittlerweile auch bei Papa Rafael in Dänemark, um seiner Fußballkarriere nachzugehen. Pünktlich zu Weihnachten ist Sylvie nun wieder mit ihrem Nachwuchs vereint – und der ist kaum wiederzuerkennen!

Via Instagram teilte die Blondine ein Spiegelselfie an der Seite ihres Sohnes. Von ihrem Kleinen ist aber schon längst nicht mehr die Rede – immerhin ist der 15-Jährige sogar schon fast einen ganzen Kopf größer als seine Mama. Zudem wirkt der Jugendliche äußerst erwachsen. Mit gestyltem Haar, weißen Sneakern und in eine schwarze Winterjacke eingepackt posiert Damian neben Sylvie.

Die Beauty scheint den Besuch ihres Kindes in vollen Zügen zu genießen. "Zu Hause für Weihnachten", betitelte Sylvie den spontanen Schnappschuss und versah ihn mit einem roten Herz-Emoji. Auch ihre Fans sind von dem Mutter-Sohn-Anblick begeistert. "Wie toll!" und "Schönes Bild!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian van der Vaart, August 2021

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian im September 2020

