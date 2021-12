Alessandra Ambrosio (40) bekennt bei ihrer Kleiderwahl Farbe. Auf dem roten Teppich zeigt sich das ehemalige Victoria's Secret-Model gerne in eleganten, aber auch sexy Abendkleidern und setzt damit gekonnt ihren Körper in Szene. Privat hingegen fällt die Wahl der Beauty auch mal auf lässigere Looks in neutralen Farben. Doch jetzt überraschte Alessandra bei einem Shoppingtrip mit einem farbenfrohen Outfit inklusive Mustermix.

Am Wochenende wurde die gebürtige Brasilianerin bei einem Einkaufsbummel durch die Straßen von Santa Monica gesichtet. Mit ihrem weiten Pullover in Neonfarben war die 40-Jährige dabei ein richtiger Hingucker. Passend zu ihrem Oberteil mit Streifen in Gelb, Pink und Orange kombinierte die zweifache Mutter Sneakers mit knalligen Farbakzenten in Grün, Blau und Pink. Auch bei der Einkaufstasche setzte das Model auf leuchtende Farben, die in unterschiedlich breiten Streifen nebeneinander angeordnet waren.

Weniger bunt hatte sich Alessandra im Oktober gezeigt: Ganz in Grau gekleidet setzte die Laufstegschönheit ihren durchtrainierten Körper in einer Kombi aus Sport-BH und Jogginghose in Szene. Damit bewies die Brasilianerin, dass sie auch in sportlichen Looks eine gute Figur macht.

Getty Images Alessandra Ambrosio, 2019

MEGA Alessandra Ambrosio, Model

MEGA Alessandra Ambrosio, 2021

