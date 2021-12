Emmy Russ (22) spricht über die Beweggründe für ihre OP. Vor wenigen Tagen machte die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin öffentlich, dass sie beim Beauty-Doc war und sich die Nase hat korrigieren lassen. Mit dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden – es hat ihre Erwartungen sogar übertroffen. Doch warum hat sich Emmy überhaupt für den Eingriff entschieden? Was hat sie an ihrer Nase gestört?

Im Interview mit Promiflash verriet die 22-Jährige, dass sie mindestens drei Jahre lang darüber nachgedacht habe, sich ihre Nase operieren zu lassen. "In den ganzen Realityshows, in denen die Kameras einen von oben filmen, sah die Nase immer noch mal extrem größer aus", erklärte Emmy. Sie habe zwar keine hässliche Nase gehabt, sei aber perfektionistisch: "Ich möchte perfekt sein. Noch perfekter, als ich es schon bin." Außerdem habe sie nun nicht mehr das Bedürfnis, ihr Riechorgan auf Bildern zu bearbeiten. Zudem erzählte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin: "Ich habe dem Doktor ein paar Nasen von seiner eigenen Instagram-Seite gezeigt, die er auch operiert hatte und die mir gefallen haben. So schöne kleine Stupsnasen. Das war mein Wunsch." Diesem sei der Arzt nachgekommen.

Neben der optischen Veränderung geht für Emmy mit der OP aber auch eine gesundheitliche einher. Die Influencerin war zuvor abhängig von Nasenspray – seit dem Eingriff ist sie es nicht mehr: "Zurzeit sieht es so aus, dass ich es wirklich nicht mehr brauche. Ich habe es seit meiner OP kein einziges Mal benutzt."

