Nanu, wie nahe stehen sich denn Laura Mania und Tobias Pietrek inzwischen wieder? Im August gaben die einstigen Love Island-Kandidaten offiziell ihre Trennung bekannt. Nachdem die Beauty zunächst noch betont hatte, keinesfalls mit ihrem Ex befreundet zu bleiben, nähern sich die beiden inzwischen doch wieder an. Und dieser Move scheint durchaus unter einem guten Stern zu stehen. Gemeinsam urlauben Laura und Tobi nun sogar in Ägypten – sehr zur Verwirrung ihrer Fans. Im Netz spricht die Influencerin nun Klartext über den Trip mit ihrem Ex.

"Wir haben uns ausgesprochen, seitdem wieder mehr Zeit miteinander verbracht und nun entschieden, zusammen aus dem Alltag zu kommen", erklärte Laura in ihrer Instagram-Story. Zwischenmenschlich seien sie und Tobi auf einem super Weg. "Wir lernen gerade, einfach mal anders aufeinander zuzugehen, was uns beiden wirklich guttut. Und was auch immer sein soll, wird sein", stellte die Datingshow-Bekanntheit klar.

Insbesondere, dass Laura vor wenigen Wochen noch eine Freundschaft mit Tobi ausgeschlossen hatte, verwirrt einige Fans jedoch. "Meine Worte 'Wir werden sicher keine Freunde bleiben' erfolgten aus einem endlosen Streit zwischen uns", räumte die Hotelfachfrau rückblickend ein. Inzwischen sehe sie nichts Verwerfliches daran, mit ihrem Ex einen Urlaub zu verbringen.

Instagram / lauralmania Tobi und Laura, Ex-"Love Island"-Pärchen

Instagram / lauralmania "Love Island"-Kandidatin Laura

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Ma.

