Fassungslosigkeit bei den Hochzeit auf den ersten Blick-Fans! In der finalen Sendung der aktuellen Staffel der Datingshow hatten sich Anika und David bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Anschließend hatten die Frischvermählten geradezu voneinander geschwärmt. Doch nun verriet die Hamburgerin, dass ihr Liebesexperiment letztlich doch gescheitert sei. Über das Ehe-Aus des Paares zeigten sich Anikas Follower nun mehr als entsetzt.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag der blonden Schönheit schrieben viele Abonnenten, dass sie mit der Trennung nun wirklich nicht gerechnet hätten. Neben einigen Fans, die Anika ihr Mitgefühl aussprachen, brachten viele User zudem zum Ausdruck, dass sie das Liebes-Aus nicht fassen können. "Das hätte ich bei euch zwei nie gedacht" oder "Ihr wart so ein tolles Paar und es schien alles so harmonisch", lauteten nur einige Nachrichten unter dem Post.

Auch die Promiflash-Leser schienen von dieser traurigen Neuigkeit regelrecht überrumpelt: In einer Umfrage stimmten gerade einmal 308 von insgesamt 2.201 Usern (Stand: 23.12. 13:15) dafür, dass sie schon geahnt hätten, dass David und Anikas Liebe keine Zukunft habe. Rund 86 Prozent gaben hingegeben an, dass sie nicht mit der Trennung gerechnet hätten, da die Eheleute in der Show so glücklich miteinander gewirkt hatten.

