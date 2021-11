Starten Anika und David bald schon ihre Babyplanung? Die Hamburgerin und der Lüneburger gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort. Von der ersten Sekunde an fanden die beiden sich sympathisch. Auch bei den anschließenden Flitterwochen findet das frischgebackene Ehepaar gerade immer mehr Gemeinsamkeiten. Und auch beim Thema Kinder sind Anika und David sich einig: Sie wollen lieber früher als später Eltern werden!

Im Gespräch mit ihrem drei Jahre jüngeren Ehemann machte die 30-jährige Anika deutlich: "Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich will nicht noch zehn Jahre warten. Wenn in den nächsten fünf Jahren ein, zwei Kinder da wären, wäre das schon nicht schlecht." Und auch David möchte zeitig Kinder haben. "Mindestens zwei, höchstens vier", betonte er und ließ seine Anika damit ein wenig verdutzt zurück: "Darüber müssen wir noch mal sprechen, keine vier Kinder!" Zwei seien ihrer Meinung nach völlig ausreichend.

Die Testanalystin ist glücklich, dass David schon so weit in die Zukunft blickt. "Das gibt mir einfach die Bestätigung, die ich auch verspüre, dass es einfach wirklich gut zwischen uns läuft [...] und wir für immer zusammen bleiben könnten", freute sie sich nach dem Gespräch und fügte mit Tränen in den Augen hinzu: "Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass David der Vater meiner Kinder wird."

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Instagram / david_hadeb David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Sat.1 David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Sat.1 David und Anika bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

