Fans sind absolut hin und weg von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harrys (37) Weihnachtskarte! Donnerstag wurde die heiß ersehnte Weihnachtskarte der Sussexes veröffentlicht: Zur Überraschung der Öffentlichkeit zeigte das Paar zum ersten Mal seine Tochter Lilibet Diana, die im Juni geboren wurde. Aber auch über den süßen Archie (2) staunte die Community von Meghan und Harry nicht schlecht: Promiflash fasst für euch die Reaktionen auf die Weihnachtskarte zusammen!

Beim Anblick der beiden Kinder rückte das Interesse für Meghan und Harry erst mal weit in den Hintergrund. Das letzte offizielle Foto von Archie veröffentlichten die Eltern im Mai zu seinem 2. Geburtstag. Jetzt ist endlich deutlich zu erkennen: Der Junge hat genauso eine rote Haarpracht auf seinem Kopf wie sein Papa! Mit "Der Kleine kommt richtig nach seinem Daddy – so ein schönes Bild", "Wie goldig" und "Archies Haare!" kommentierten Fans begeistert den Schnappschuss auf Instagram zu Weihnachten.

Insgesamt fielen die Meinungen überwiegend positiv zu der Weihnachtskarte aus. Auch der Fotograf Alexi Lubomirski, der auch schon Harry und Meghans Hochzeit fotografierte, bekam jede Menge Lob für das Bild. "Du hast sie wunderbar eingefangen. Man kann die entspannte Stimmung und die Atmosphäre auf dem Foto spüren. Ich liebe es", gab ihm ein Instagram-User ein Kompliment. Dem stimmen auch Promiflash-Leser zu. Auf die Frage, was euch an dem Foto am besten gefällt, stimmten 305 Leser und damit 58,1 Prozent (Stand: 23.12., 16:45 Uhr) dafür, dass einfach alles an der Karte perfekt ist!

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Anzeige

Instagram / archewell_hm Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2021 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de