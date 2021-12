Nun steht fest, wann Mirco Nontschew beigesetzt wird. Am 3. Dezember wurde der Komiker tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Sein Tod erschütterte Fans über die Grenzen der deutschen Comedy-Szene hinaus. Am Dienstag hieß es noch, dass der Entertainer noch nicht beerdigt werden könne, weil "das Todesermittlungsverfahren noch nicht gänzlich abgeschlossen" sei. Jetzt erzählte Mircos Manager: Die Beerdigung soll im Januar stattfinden.

"Die Beisetzung ist im Januar und erfolgt im engsten Familienkreis", sagte Bertram Riedel, der Manager des Comedians, gegenüber RTL. Das genaue Datum nannte Riedel jedoch nicht. Doch offenbar gehe man davon aus, dass der 52-Jährige im nächsten Monat vom Rechtsmediziner zur Bestattung freigegeben wird. Zu seinen engsten Angehörigen gehören zum Beispiel seine zwei leiblichen Töchter und eine Stieftochter.

Ob prominente Freunde und Kollegen auch bei der Beisetzung anwesend sein werden, wird sich zeigen lassen. Nach dem Tod des gebürtigen Berliners äußerten sich viele Personen des öffentlichen Lebens, um ihr Beileid zu bekunden. Seine LOL: Last One Laughing-Kollegen, wie Palina Rojinski (36), Hazel Brugger (28) und Christoph Maria Herbst (55) schalteten in der Süddeutschen Zeitung sogar eine Anzeige mit den Worten: "Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk".

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

Anzeige

action press/ S. Gregorowius/ RTL Mirco Nontschew als Moderator von "Shooting Stars"

Anzeige

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de