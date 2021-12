Pete Davidson (28) datet derzeit Kim Kardashian (41)! Dass der Komiker mit dem Keeping up with the Kardashians-Star angebandelt hatte, wurde im November bekannt. Seitdem wurden die beiden immer wieder überglücklich zusammen gesichtet. Während Pete mit Kim herumturtelt, versucht ihr Nochehemann Kanye West (44) alles, um sie wieder zurückzugewinnen. Wie kommt das bei ihrem Neuen an? Na ja... Pete scheint es nicht wirklich zu jucken!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, nimmt Pete die Bemühungen Kanyes locker flockig. "Pete macht sich keine Sorgen darüber, dass Kanye versucht, wieder mit Kim zusammenzukommen", verriet die Quelle nun. Der 29-Jährige habe zudem nicht viel mit dem Thema ab zu machen, weil er die Zeit mit der Kardashian-Schwester genieße. Der Informant erklärte weiter: "Er ist sehr entspannt und verständnisvoll."

Die Anstrengungen des "Praise God"-Rappers um die Mutter seiner Kinder North (8), Saint (6), Chicago (3) und Psalm (2) blieben bisher erfolglos. Derweil scheint die Beziehung zwischen Pete und Kim immer ernster zu werden. Er soll die Reality-Beauty angeblich auch schon seiner Mutter Amy Davidson vorgestellt haben. "Petes Mutter mag Kim wirklich und findet sie sehr süß", so die Quelle.

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

