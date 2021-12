Rebecca Mir (30) zeigt ihr Familienglück. 2012 lernten das Model und ihr Mann Massimo Sinató (41) sich während der Teilnahme an Let's Dance kennen. Drei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Im Frühjahr dieses Jahres krönte ihr erstes gemeinsames Kind das Liebesglück der beiden. Fotos ihres Sprösslings teilen die beiden TV-Stars jedoch nur selten. Anlässlich ihres 30. Geburtstags veröffentlichte Rebecca nun aber ein paar süße Schnappschüsse von sich und ihrem Sohn.

"30! Und das schönste Geschenk habe ich bereits bekommen", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zu den Fotos auf Instagram. Auf den Bildern steht die Moderatorin in einem weißen Kleid auf einer Blumenwiese und kuschelt ihren kleinen Sohn an sich. "Ich liebe dich", kommentierte ihr Ehemann den zuckersüßen Beitrag. Neben dem Profitänzer und ihren Fans gratulierten Rebecca auch einige ihrer Kollegen. "So wahr! Alles Liebe zum Geburtstag", schrieb Sabrina Mockenhaupt (41).

Auch Massimo verfasste anlässlich ihres Ehrentags ein Posting. "Happy Birthday Mama. Vor 30 Jahren wurde ein wundervoller Mensch geboren. Ich liebe dich", schrieb der 41-Jährige zu einer bezaubernden Aufnahme von seiner Familie und ihrem Hund Macchia.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Juli 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Dezember 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

